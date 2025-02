Serie C: sempre in fuga il Cmo di Grandi. Molinella rischia contro Medicina

È arrivato al quarto capitolo di ritorno il percorso delle ‘minors’ bolognesi della serie C, con gli occhi puntati sull’andamento positivo delle prime due della classe del girone G, Cmo Ozzano e Molinella. Per gli ozzanesi di coach ‘Fede’ Grandi, che viaggiano con un record di 15-1 (la squadra è in trend positivo da 4 giornate), si sta vivendo una fase positiva contrassegnata da numeri apprezzabili che ne fanno la più seria candidata alla promozione in Interregionale: Ozzano è il miglior attacco del raggruppamento con 84 punti media (i top scorer sono Kissima con 18,4, Carnovali con 15,5, Folli con 14,8 e Odah con 12,9) e la seconda miglior difesa alle spalle di Scandiano (64,7) con 67,4.

Questo è ciò che ha proiettato il club ai vertici (1,25 il quoziente canestri) e che rende la sfida di oggi alle 21 contro Argenta, almeno sulla carta, una di quelle che possono incrementare il bottino.

Anche perché l’altra contendente Molinella, staccata di 6 lunghezze e reduce da 4 successi filati, sarà impegnata nel big match al vertice sul parquet della Virtus Medicina (palla a due ore 21), quarta a -2 dai dal podio e squadra di grande esperienza.

Sul fronte molinellese guidato da coach Matteo Baiocchi il clima è senz’altro sereno: la squadra gode un momento di forma rilevante grazie soprattutto ai suoi 4 top scorer Seravalli (17,4), Carella (13,8), Farabegoli (10,9) e Bianchi (10,4).

Al quinto posto sembra aver trovato continuità la Francesco Francia, in striscia positiva da 3 giornate e che oggi alle 18 farà visita alla Sg Fortitudo: sfida molto sentita dal coach zolese Andrea Mondini, che ritroverà la squadra che ha guidato e lanciato conquista della serie C nella storica stagione 2020/2021.

Chi è alla ricerca della retta via è il Cvd Casalecchio, che dopo 3 ko filati è scivolato al settimo posto e oggi alle 21 troverà sulla sua strada Montecchio, decima, sfida importante per risalire la china e togliersi di dosso la parigrado Cmp Granarolo, di scena simultaneamente contro il fanalino Bsl San Lazzaro. Nel girone M oggi alle 18,30 Castel Guelfo riceve Real Pesaro, undicesima contro dodicesima.

Giacomo Gelati