Serie C, sfida decisiva tra Clevertech Montecchio e Pallacanestro Novellara

È tempo di verdetti in Serie C. Alle 20,30, al PalaEnza, va in scena la "bella" del secondo turno dei playout tra Clevertech Montecchio e Pallacanestro Novellara, che in serata conosceranno quindi il loro destino: la vincente resterà in categoria, mentre la squadra che uscirà sconfitta sul parquet saluterà e scenderà in Divisione Regionale 1.

Qui Montecchio – I padroni di casa hanno dalla loro il fattore campo, che tuttavia non sono riusciti a sfruttare nel turno precedente, quando persero entrambe le sfide disputate a Sant’Ilario contro Vignola. I biancoblu hanno almeno un terzetto di atleti in grado di fare la differenza, da capitan Enrico Germani (foto) a Lavacchielli e Rovatti (quest’ultimo MVP della prima sfida con 25 punti all’attivo), ma devono riuscire ad imporre la loro fisicità e a trovare con continuità il tiro da fuori per scardinare la difesa avversaria.

Qui Novellara – Gli ospiti si presentano invece sul campo dei rivali forti del successo rimediato sabato in gara-2, dove Marco Morini (foto in alto) e Malagoli hanno fatto la differenza: dall’avvento di Tellini in panchina, avvenuto a metà stagione, i biancorossi sono più quadrati, ma è in trasferta che serve un salto di qualità. Lontano da Bagnolo, infatti, la squadra della Bassa ha vinto solo 2 dei 15 match disputati, ma il tempo delle attese è finito e se vuole conquistare il pass per restare in Serie C serve una prova di grande carattere, dando fondo a tutte le energie ancora in corpo.

I precedenti – In perfetto equilibrio quelli stagionali: come già avvenuto nelle 2 gare del recente passato, anche in regular season le contendenti si sono spartite la posta, con pieno rispetto del fattore campo. Al PalaEnza Montecchio si impose 75-68 con 16 punti di Germani e 15 di Lavacchielli, mentre a Bagnolo Novellara fu trascinata all’82-77 finale dai 22 punti di Folloni. Dirigono l’incontro Bravo di Ferrara e Vaccarella di Bologna.