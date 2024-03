Serie C. Sibe, c’è Geromin

Nuovo arrivo in casa Dragons. A pochi giorni dall’inizio della seconda fase del campionato di serie C, in programma domenica alle 18 alle Toscanini, i rossoblù della Sibe Gruppo AF Prato si rafforzano con l’arrivo di Matteo Geromin. Esterno classe 2003, scuola Libertas Livorno, Geromin arriva a Prato con un accordo fino al termine della stagione per portare atletismo e freschezza nel reparto esterni, allungando così le rotazioni a disposizione di coach Pinelli. Nelle ultime quattro stagioni, oltre a prendere parte ai campionati Under 18 Eccellenza e Under 19 Eccellenza, rispettivamente in maglia Pistoia Basket e Pallacanestro Don Bosco, conquistando la medaglia di bronzo alle Finali Nazionali Under 19, Matteo ha maturato esperienza nel mondo senior tra serie C e serie B con Montale, Don Bosco e Castelfiorentino. Intanto, belle notizie Dragons arrivano anche dal settore giovanile. L’Under 17 di Eccellenza, impegnata nelle fasi interzonali, ha vinto a Firenze contro Pino Basket per 75-62, ripetendo la grande vittoria contro HSC Roma. I giovani di Marco Pinelli e Gabriele Martelloni domani saranno di nuovo in campo, alle Toscanini, contro Jesi Basket.

L. M.