Serie C unica Marche-Umbria. Bartoli, vittoria pesante. All’Urbania non riesce la miracolosa rimonta

Nona giornata di ritorno in archivio per il lunghissimo girone di Serie C unica della regione Marche-Umbria, e un discreto bottino di due vittorie e una sconfitta per le tre formazioni della provincia. Nelle zone alte della classifica vince un match fondamentale la Bartoli Mechanics, autrice di una splendida prova contro la seconda in classifica Robur Basket Osimo con il punteggio di 85-76, avvicinandosi così a -2 dal terzo posto di Montemarciano, il quale ha però una partita in più. Il quarto a fare la differenza ai fini del risultato è il primo, dove la formazione allenata da coach Paolini approccia il match con un parziale di 26-12, il quale mette da subito alle strette la formazione ospite; gli osimani però quarto dopo quarto guadagnano terreno fino a risalire sul -4 alla vigilia dell’ultimo quarto. Ad una manciata di minuti dal termine la Robur è a -3 con palla in mano, ma fallisce l’aggancio e la Bartoli è brava a colpire e chiudere la partita. Finisce 85-76, con un finale purtroppo segnato da un caotico finale pieno di tensioni che ha portato a otto espulsioni complessive. Decisivi nei forsempronesi il duo Foglietti-Beligni autori di 22 punti ciascuno. Dopo il turno di riposo della scorsa settimana è tornato in campo il Basket Giovane, il quale ha ripreso da dove aveva lasciato, sbancando Tolentino e salendo a tre vittorie consecutive, mantenendo sempre a -4 la distanza dai playoff. Nonostante la penultima posizione, il campo di Tolentino è un parquet complicato per chiunque, ma il BG è bravo a mettere la testa avanti fin dal primo quarto (13-19) e poi controllare la gara. Dopo il pericoloso +4 dell’intervallo, al rientro in campo la formazione di coach Donati raggiunge agilmente il +11 trascinata dai 15 punti di Siepi e i 10 del ritrovato capitano Santinelli. L’ultimo quarto è vinto dai padroni di casa, non abbastanza però per raggiungere gli avversari, fissando il finale sul 51-59. Perde infine la Mec System Urbania, sconfitta sul proprio campo dall’Energy Basket Todi, nello scontro diretto tra le due squadre appaiate a quota 18 punti, in zone non troppo rassicuranti della classifica. Qui la situazione è l’opposta del match di Fossombrone, con Urbania che subisce nel primo quarto un tramortifero parziale di 12-27 e non riesce poi a recuperare il margine di svantaggio. Nonostante vari cambiamenti attuati nell’arco dei vari momenti del match da coach Dutto, il lungo Di Coste è contenuto magistralmente a soli 6 punti dagli ospiti e all’inizio del terzo quarto il tabellone segna 50-67. L’orgoglio e la difesa allungata di Urbania provano un recupero miracoloso che però si spegne contro le triple degli esterni todini, facendo terminare l’incontro con il punteggio di 73-81.

l.s.