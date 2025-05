Serie C Unica Playoff: si va a gara-3. Pazza rimonta per l’Endiasfalti. A San Vincenzo da -13 alla festa

Garden Toscana Resort

68

Endiasfalti

73

GARDEN TOSCANA RESORT : Giovani 16, Zanassi 14, Bruno Ceriglio 14, Bianchi 10, Guerrieri 6, Mazzacapo 4, Bertini 2, Pagni 2, Bazzano, Bongini ne, Cini ne, Ricci ne. All. Baroni.

ENDIASFALTI AGLIANA: Giannini 7, Mucci 13, Zita, Rossi 17, Manetti 7, Nieri, Bonistalli 7, Nesi 8, Bacci 14, Andrei ne, Baroncelli ne, Lo Bello ne. All. Gambassi.

Arbitri: Collet e Liverani.

Parziali: 17-15, 32-30, 56-49.

Un successo da applausi. L’Endiasfalti Agliana riesce nell’impresa di prolungare la serie della semifinale dei playoff di C, espugnando il campo di San Vincenzo con il punteggio di 73-68. Dopo la sconfitta subita in gara-1 al Pala Capitini, per gli uomini del presidente Caramelli pareva finita. Riuscire a pareggiare la serie al termine di una trasferta di per sé complicatissima, per lo più infrasettimanale, sembrava un’impresa titanica. I neroverdi, però, non si sono dati per vinti, raccogliendo le energie e presentandosi al PalaGiovani desiderosi di allungare la stagione.

Dopo i primi due quarti di equilibrio, nei quali però San Vincenzo è riuscito a tenere il musetto davanti, coach Gambassi e i suoi apparivano spacciati. I padroni di casa hanno cominciato a prendere il largo, toccando anche i tredici punti di vantaggio con tre minuti e trenta rimasti da giocare. Da lì qualcosa si è acceso nel quintetto aglianese, che ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo ribaltando il punteggio e rimandando l’esito della serie a domenica prossima al Pala Capitini di Agliana (palla a due alle 18).

Le due bombe di Mucci, il contropiede di Nesi, i liberi di Rossi, i cinque filati di Bacci che firmano il +2 a quaranta secondi dalla fine e alcune difese al limite della perfezione: ecco spiegata la rimonta. Guidati dal solito Rossi, coadiuvato in modo esemplare da Bacci e Mucci, i neroverdi sono riusciti nell’impossibile (o quasi).

Gianluca Barni