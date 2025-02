Serie C. Union, caccia al riscatto contro Sansepolcro

Si completa oggi la terza giornata di ritorno della serie C maschile di basket con l’Union Prato che alle Toscanini (inizio alle ore 18) riceve la visita della Dukes Sansepolcro. La squadra di coach Tommaso Paoletti e Leonardo Fabbri cercherà di tornare alla conquista della vittoria per riscattare la sconfitta beffarda subita nel turno precedente sul campo del San Vincenzo e recuperare quel terzo posto in graduatoria che è stato perso proprio a causa dell’ultimo passo falso. Attenzione però agli avversari di turno che non godono di una grande classifica ma che grazie agli ultimi rinforzi che sono arrivati alla corte di coach Bartolini, sono in striscia positiva da tre turni e si sono rilanciati per la zona playoff.

Questa la classifica prima della disputa della terza giornata di ritorno: Fides Montevarchi 24 punti; Dragons Prato 24; Pino Firenze 20; Union Prato e Valdisieve 18; Bottegone e Sancat Firenze 16; Agliana e San Vincenzo 14; Dukes Sansepolcro 10; Cus Firenze, Juve Pontedera e Folgore Fucecchio 8; Cus Pisa 6. Il match Union Basket Prato-Dukes Sansepolcro sarà diretto dagli arbitri Landi e De Trane entrambi di Pontedera.

Massimiliano Martini