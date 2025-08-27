Serie DR2: Oggi il ritrovo al PalaMarchetti. Guelfo, ecco il primo raduno

Oggi alle 19.30 il Guelfo Basket comincia la preparazione in vista del prossimo torneo di DR2, con la formazione gialloblù che si trova per la prima seduta al PalaMarchetti. Dopo la salvezza nello scorso torneo di serie C, il club ha deciso di ripartire dalla DR2, una categoria che in questo momento rispecchia maggiormente le caratteristiche del club del presidente Marco Santini. Il nuovo tecnico Giovanni Simeone avrà a disposizione una squadra giovane, l’obiettivo è quello di stare nella parte sinistra della graduatoria facendo un buon torneo dove i ragazzi provenienti dal vivaio cercheranno di ricavarsi spazio, facendo esperienza e portando il proprio contributo alla causa. Le vacanze sono praticamente finite, da mercoledì si comincerà a lavorare all’interno del PalaMarchetti, nell’attiguo campo da calcio e sull’impianto polivalente che è proprio all’uscita della struttura di viale 2 Giugno quartier generale del club gialloblù. Ripartire dal basso è stata una scelta dolorosa ma allo stesso tempo obbligata per costruire un futuro migliore. In squadra ci sono tanti giovani come Piombo, Carlone, Febbo, Iocolano, Rubbi, Tarozzi, e Doviero, poi elementi con più esperienza come il capitano Gianluca Santini, Curione, Brignani e Degli Esposti Castori. Un gruppo che dovrà trovare subito l’amalgama nella preparazione che porterà al campionato a inizio ottobre. In questi mesi il gruppo si dividerà fra allenamenti al PalaMarchetti e sulle vicine strutture che il Guelfo gestisce e ha a disposizione da tanti anni a questa parte.

Intanto sono già stati fissate tre test amichevoli, si giocheranno tutti in viale 2 giugno, partite che saranno l’occasione per mostrare ai tifosi la nuova squadra ai nastri di partenza del prossimo campionato di DR2. La prima uscita sabato 13 settembre alle 15.30, Santini e compagni affronteranno i Lugo Aviators che giocheranno in DR1. Martedì 23 (palla a due ore 20.30), l’avversario di turno sarà il Navile Bologna. Tre giorni più tardi, il 26 alle 20.30), il derby con l’International Imola che milita in DR1. Lo staff tecnico gialloblù sta valutando l’opportunità di giocare altre partite, sono al vaglio consultazioni per trovare avversarie che possano alzare il livello di preparazione.

Antonio Montefusco