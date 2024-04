Sesta giornata B Interregionale, situazione gruppi e rischi per la Stamura nei Play-Out Nella sesta giornata della seconda fase di B Interregionale, le squadre si contendono i posti per i play-off e la salvezza. Marchigiane in luce nei gruppi Gold e Silver, mentre la Stamura rischia nei Play-Out. Situazione dettagliata dei tre gruppi in vista delle ultime due partite.