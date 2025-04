Sesto posto per Bondi Vis 2008 al Memorial Pederzini di Cento

Sesto posto al “Memorial Pederzini” di Cento per l’Under 14 Gold di Bondi Vis 2008. Nella prima giornata la Vis inizia il proprio cammino affrontando la Virtus Bologna, offrendo una prestazione di tenacia e intensità, seppur alcuni momenti di blackout costino fulminei parziali dei bolognesi. I ‘vissini’ si giocano la gara a viso aperto ed iniziano il torneo con una buona prova nonostante la sconfitta.

Secondo impegno di giornata contro la Pallacanestro Reggiana. La Vis tocca anche il +6 ad inizio secondo periodo, poi un parziale reggiano, con i biancazzurri in difficoltà, complica il match, costringendo i ragazzi a tornare negli spogliatoi sul -12 (43-31). La reazione non tarda ad arrivare, pronti via ed è subito -5. Da qui in avanti regna l’equilibrio, si colpisce senza sosta da entrambe le parti: alla fisicità e aggressività emiliana, risponde una Vis più concentrata e attiva sia in attacco che in difesa. Nel finale arriva il parziale decisivo di Reggio, finisce 89-75 ma altra prova con spunti molto utili nella crescita dei ragazzi.

Nella semifinale del pomeriggio, avversaria è il Basket Jolly: nei primi 20 minuti i ‘vissini’ giocano una partita molto passiva difensivamente, subendo l’intraprendenza degli ospiti. Il risultato è tenuto in bilico da buone azioni offensive, che permettono di chiudere sul -6 all’intervallo. Secondo tempo di tutt’altra caratura: cresce il ritmo offensivo con contropiedi veloci: la Vis si diverte e allunga minuto dopo minuto fino al 91-70 finale.

Finale 5°/6° posto contro i padroni di casa della Benedetto 1964. I centesi approcciano con aggressività e miglior agonismo la partita, la Vis toccato il -22 sul 34-12, poi inizia una rimonta, fino al -5. Lì, due azioni da fallo e canestro spianano nuovamente la strada ai centesi.