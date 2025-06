Settimana decisiva per la Note di Siena: attese ufficialità per la stagione 25/26

Tra attese e speranze inizia oggi una settimana importante per la Note di Siena, ovvero quella che dovrebbe portare alle prime ufficialità in vista della stagione 25/26. La fumata bianca è attesa ad ore o più realisticamente a giorni. "Stiamo definendo il budget che ci consentirà di affrontare la prossima stagione, sperando di poter fare qualcosa in più di quella appena conclusa. La scelta dell’allenatore sarà una delle primissime che faremo una volta definito il budget: confido che al massimo entro i primi dieci giorni di giugno andremo a sciogliere il nodo". Così aveva detto il dg Caliani a margine della presentazione dell’accordo con la Virtus per le formazioni Under19 e Under15. Scelto l’allenatore di conseguenza di penserà al roster: tanti i giocatori in bilico tra la permanenza e l’addio. Tra questi Prosek che dopo un ottimo biennio in biancoverde attende novità dalla società. La volontà del centro italo ceco sarebbe quella di restare anche con il nuovo corso tecnico ma molto, se non tutto, dipenderà dalle scelte dell’allenatore e da quelle che la società farà nel settore dei lunghi. Sabia è in bilico e Ragusa non sarà confermato quindi potrebbe esserci spazio, teoricamente per la permanenza di Prosek nel pacchetto dei giocatori sotto canestro ma il condizionale è d’obbligo. Ciò che è certo è il cambio di formula dell’intera B Interregionale che torna all’antico: le 96 squadre saranno suddivise in sei gironi da 16 con una regular season di 30 partite. Le prime otto classificate avranno accesso al playoff; l’ultima classificata scenderà direttamente in C Unica mentre le classificate dal 12° al 15° posto disputeranno il playout per definire la seconda retrocessa. Rispetto alle avversarie incontrate quest’anno sicuramente non ci saranno Castelfiorentino e Genova che hanno perso i rispettivi playout contro Crocetta Torino e Gallaratese tornando quindi in C.

Guido De Leo