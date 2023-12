Sfida al vertice con La Spezia, Stosa affila le armi. I rossoblù vogliono chiudere l’anno alla grande

Dopo il netto successo di domenica sul parquet di San Miniato, la Stosa ha ripreso ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato. Nella seconda giornata di ritorno di serie B interregionale la formazione di coach Maurizio Lasi affronterà domenica La Spezia, compagine di alta classifica che sta lottando per le prime quattro posizioni. Un match molto importante contro una diretta concorrente per l’alta classifica, già battuta all’andata a domicilio dopo una partita combattuta. La Spezia ha disputato un ottimo girone di andata nonostante il serio infortunio di alcune settimane fa a Rajacic: i liguri si trovano attualmente in quarta posizione, anche se nell’ultimo turno di campionato hanno dovuto arrendersi alla capolista Cecina che è passata sul parquet del Palasprint anche grazie alle rotazioni molto ridotte dei bianconeri spezzini che oltre al giocatore sopra citato hanno dovuto fare a meno anche dell’ultimo arrivato, il lituano Sakalas, punto di riferimento per l’attacco, fermatosi la scorsa settimana per la frattura di una costola e che quindi sarà assente anche a Siena. Per i rossoblù sarà anche l’ultimo incontro casalingo del 2023: la voglia del gruppo è di chiudere al meglio davanti ai propri sostenitori un’annata importante. La squadra è tornata in palestra ieri mattina iniziando a preparare la sfida contro i liguri: sono in netto miglioramento le condizioni di Bartoletti e Costantini. I due giocatori, entrambi infortunati alla caviglia e utilizzati con il contagocce nel match di domenica scorsa a San Miniato, stanno recuperando e sono già in gruppo. Intanto la società ha lanciato una bella iniziativa. Al Palacorsoni ci sarà il Teddy Bear Toss, ovvero il lancio in campo di un peluche al primo canestro della Virtus. Ogni spettatore potrà portare da casa un orsacchiotto da lanciare, che al termine dell’incontro verrà raccolto e consegnato al Comune di Siena che provvederà ad utilizzarlo per un progetto di solidarietà. Una iniziativa benefica e rivolta ai bambini, realizzata attraverso gli assessorati allo Sport e ai Servizi sociali.