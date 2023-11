Sfida al vertice per l’Use. Abc in campo a Lucca

Da uno scontro al vertice all’altro. Dopo la sconfitta di Siena contro la Virtus, la seconda stagionale, stasera alle 21 l’Use Computer Gross torna al Pala Sammontana di Empoli per ospitare La Spezia, una delle altre 5 capolista a quota 10 insieme ai biancorossi. "Il loro primo posto è una sorpresa relativa – attacca Tommaso Cappa, uno degli assistenti del tecnico di Grosseto – Spezia ha diversi giocatori di qualità con punti nelle mani ed è allenata bene da Andrea Scocchera. È una squadra molto forte e dovremo essere bravi a limitare quei quattro giocatori che sono determinanti cercando di imporre il nostro gioco. Mi aspetto una partita molto fisica". Nello stesso girone l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino sarà impegnata domani alle 18 al Pala Tagliate di Lucca con un unico obiettivo, sbloccarsi. I gialloblù valdelsani sono infatti ancora fermi a zero punti, mentre i padroni di casa ne hanno conquistati finora 6 battendo in casa l’Olimpia Legnaia Firenze e il quotato Quarrata, una delle formazioni che guidano attualmente la classifica, imponendosi poi anche sul campo del Sestri Levante. "Lucca è una squadra molto fisica – spiega il vice coach Alessandro Mostardi –, quindi sarà una partita difficile, come lo sono tutte d’altronde, su un campo tradizionalmente ostico. Ma vista la nostra situazione e gli infortuni che ci stanno rendendo la strada ancor più complicata, sarà necessario concentrarci principalmente su noi stessi. Dovremo essere bravi a limitare al massimo i cali di attenzione, che ci sono costati caro nelle ultime gare".