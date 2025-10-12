Sfida alla capolista. Adamant, c’è Caserta alla Bondi Arena

L’Adamant accoglie oggi pomeriggio alla Bondi Arena (ore 18) la corazzata Caserta, formazione ancora imbattuta e in testa alla classifica dopo tre giornate. A venti giorni dall’esordio con Livorno, la truppa di coach Benedetto si trova così ad affrontare in casa un’altra delle favorite, in un calendario abbastanza complicato in questo avvio per i biancazzurri, che fin qui comunque hanno convinto e non poco. Ferrara è reduce infatti da due successi consecutivi contro dirette concorrenti per la salvezza come San Severo e Virtus Imola, ed in questo primo scorcio di stagione ha messo in mostra solidità ed energia, che l’hanno resa un po’ la sorpresa di queste prime giornate, anche se la sensazione che la squadra potesse far bene c’era già dalla preseason. Oggi arriva un altro esame di maturità, di fronte ad una squadra profonda e di esperienza, allenata da coach Lino Lardo (che non ha certo bisogno di presentazioni) e candidata a fare un campionato di vertice per riscattare due annate complicate in termini di risultati.

Diversi i giocatori di livello anche superiore per la categoria, nel roster di Caserta: a cominciare dall’esterno ex Cento Vittorio Nobile, per anni protagonista in A2, ben coadiuvato in regia dal folletto Domenico D’Argenzio, vero trascinatore della Juve in questo avvio di stagione. Sotto le plance fari puntati su Hadzic e Radunijc, due lunghi di assoluta qualità, che daranno filo da torcere alla coppia Tio-Renzi, su cui Ferrara ha parecchio puntato fino a qui. Il pronostico della vigilia dice Caserta, ma l’Adamant ci crede e ha voglia di centrare il primo colpaccio del suo campionato, magari proprio davanti al suo pubblico.

Servirà una gara praticamente perfetta per dar seguito al momento positivo, alla vigilia del primo turno infrasettimanale della stagione – mercoledì ad Arezzo contro Chiusi – e del derby contro l’Andrea Costa Imola di domenica prossima. Ma prima focus sulla gara con Caserta, che tra l’altro rimanda ad incroci storici del passato, in cui le due squadre lottavano per la promozione in Serie A.

Altri tempi ma stessa voglia di tornare nell’olimpo della pallacanestro nazionale, per due società che hanno fatto la storia e che oggi si troveranno di nuovo una di fronte all’altra, a distanza di anni.

