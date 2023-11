Sfida d’alta classifica. Matelica, assalto al Bolzano

Big match per la Halley Thunder, oggi alle 18.30, sul parquet della Alperia Club Bolzano. È una gara d’alta classifica: le formazioni si trovano appaiate a 10 punti e inseguono la coppia di testa formata da Udine e Roseto (12 punti). Matelica viene da 5 successi di fila dopo il ko della prima giornata a Villafranca e deve recuperare una partita (con la leader Udine). I numeri dicono che si affrontano il terzo miglior attacco del girone (quello altoatesino, 72,6 punti segnati di media) e il secondo (quello della Halley, 74,1). Tra le due squadre non ci sono precedenti. Bolzano è una società "veterana" del campionato di A2, vi ha preso parte per 32 volte, con trascorsi anche in A1. "Ci accingiamo a disputare una partita dall’alto livello di classifica – dice coach Domenico Sorgentone – contro una squadra di grande talento e compattezza come Bolzano, che propone un quintetto super e due validi cambi che danno respiro alle titolari. Dal canto nostro, dopo la sosta di due settimane fa che ci aveva spezzato un po’ il ritmo, spero che la squadra abbia ripreso la continuità giusta. Saliamo a Bolzano con l’obiettivo di giocarcela, consapevoli che servirà una grandissima prestazione". In casa Thunder sabato scorso è tornata sul parquet Alessia Cabrini dopo circa un anno di infortunio e ha contribuito alla vittoria su Umbertide con 16 punti e 6 rimbalzi. Proprio durante il match con Umbertide, il capitano matelicese Debora "Pepo" Gonzalez ha tagliato il grande traguardo dei 3.000 punti segnati nei campionati italiani di serie A (ora è a quota 3.002), così distribuiti: 1.227 in serie A1, 64 in Coppa Italia di serie A1, 1.711 in serie A2. Arbitrano l’incontro Helmi Tognazzo di Padova e Stefano Gallo di Monselice. La gara è trasmessa in diretta sul canale youtube Club Bolzano.

m. g.