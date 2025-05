Sfida decisiva al PalaCattani: Blacks contro Novipiù Casale Monferrato per i playoff

Tutto in quaranta minuti. I Blacks riceveranno alle 20.30 al PalaCattani la Novipiù Casale Monferrato nell’ultimo turno play in, con la vincente che si qualificherà ai playoff da ottava nel girone e affronterà Roseto a partire da domenica. Sarà quindi una vera e propria finale, perché chi perderà terminerà già stasera la stagione, e curioso è che le due formazioni si sono affrontate lo scorso 27 aprile in Piemonte, con i faentini che pur perdendo hanno mantenuto il doppio confronto a favore, arrivando ottavi davanti a Casale Monferrato. I Raggisolaris si presentano al completo e con grandi motivazioni, volendo cancellare la striscia di quattro sconfitte consecutive e ritrovare la vittoria che manca da fine marzo, e dalla loro parte avranno la spinta del pubblico. La Novipiù, che ha battuto con un netto 95-67 Lumezzane nel primo turno play in, ha invece problemi di infortuni, con capitan Martinoni, autore di 18 punti di media in stagione, che sarà assente in quanto infortunatosi sabato scorso al polpaccio. Insieme a lui mancheranno anche Wojciechowski e Rupil. Attenzione però a non sottovalutare Casale, perché ha comunque ottimi tiratori come lo statunitense Pepper, e soprattutto in una gara unica, sono i minimi dettagli a fare la differenza.

"La partita secca è sempre indecifrabile – spiega coach Luigi Garelli – ed è come una gara 5 dei playoff dove può accadere di tutto. Gli incontri di campionato hanno mostrato molto equilibrio e credo che ormai ci conosciamo molto bene, avendo giocato contro una decina di giorni fa. Non avremo quindi segreti, ma ci saranno accorgimenti tattici legati all’andamento di quelle due partite". Sicuramente migliorare la difesa e le percentuali al tiro viste nella gara dello scorso 27 aprile, saranno due chiavi del match. "Casale Monferrato ha dimostrato anche contro Lumezzane di saper colpire in transizione e di avere ottimi tiratori ed è brava a tirare nei primi secondi dell’azione. Bisognerà essere bravi a limitare le loro caratteristiche offensive senza concedere prime scelte al tiro, restando sempre lucidi anche nei momenti difficili della partita senza farci prendere dal nervosismo. Noi e Casale Monferrato abbiamo vissuto una stagione simile, avendo avuto tanti infortuni, ma con la differenza che loro sono partiti piano e hanno chiuso in crescendo, mentre noi abbiamo fatto un percorso opposto. Credo che sarà una gara molto equilibrata". Le biglietterie del PalaCattani apriranno alle 19 e i biglietti si potranno acquistare anche on line su LiveTicket.

l.d.f.