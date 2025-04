Sfida salvezza per Aics contro Audace Bombers al Villa Romiti

Sfida fondamentale per l’Aics che, questa sera alle 18.30, ospita al Villa Romiti gli Audace Bombers. Si tratta infatti di un match che vale un’importante fetta di salvezza per gli uomini di coach Giampaolo Di Lorenzo. I bolognesi, infatti, occupano l’ultimo posto che vale la retrocessione e, ad oggi, sono a -2 dal gruppo che li precede in cui ci sono anche i forlivesi. Un successo, quindi, permetterebbe agli aiciessini di allungare e avvicinare la salvezza a due giornate dal termine, mentre un ko accenderebbe la bagarre. Pinza e soci dovranno quindi prestare grande attenzione alle sfuriate dei vari Buriani e Gandolfi, per conquistare due punti di platino.

Impegno improbo, invece, nella Poule Promozione, per il Gaetano Scirea che, questa sera alle 18.30, attende a Bertinoro la corazzata Piacenza: gli emiliani sono primi imbattuti nel girone e vorranno continuare la loro corsa, mentre i bianconeri sono ancora al palo nella seconda fase e ormai fuori dai giochi. Fermare le bocche da fuoco piacentine (ben cinque i giocatori in doppia cifra di media) potrebbe non bastare: per Agatensi e compagni sarà una gara da affrontare con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare.

Valerio Rustignoli