Sfida salvezza. Varese aspetta con ansia Pesaro dopo la bella settimana europea

Un cammino altalenante in Italia, ma anche la soddisfazione di aver passato il turno in FIBA Europe Cup. Emozioni contrastanti in casa Varese, ma alle 20 arriva la Carpegna Prosciutto Pesaro in quella che è una vera sfida salvezza. In campo vanno la storia del nostro basket. Sono 143 i precedenti tra le due società, 84 dei quali conquistati da Varese. In casa, i lombardi hanno conquistato 58 dei 71 scontri diretti con i marchigiani. Nelle ultime 8 sfide giocate a Varese, ci sono stati 7 successi della Openjobmetis. Ma non sono più i tempi di Dino Meneghin da una parte e Ario Costa dall’altro (quest’ultimo, oggi presidente del club, ha annunciato le dimissioni a fine anno), e i due punti saranno fondamentali. Soprattutto per i marchigiani, che vengono da sette ko in fila, ma anche per una Varese che ha soli 4 punti di vantaggio. VL guidata da un ex biancorosso come l’ex ct della Nazionale Meo Sacchetti, Openjobmetis che in estate ha firmato Davide Moretti dopo due anni nelle Marche. "Siamo molto contenti per la vittoria ottenuta mercoledì contro Oradea - il commento dell’assistente Marco Legovich - un successo che ci ha dato entusiasmo in una gara in cui sappiamo di non essere partiti benissimo. Siamo stati capaci di recuperare punto su punto e arrivare alla qualificazione ai quarti di finale di FIBA Europe Cup". Il campionato però preme: "Ora dobbiamo essere bravi a recuperare tutte le energie". A.L.M.