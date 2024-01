Sfide Riscatto Andrea Costa, la Virtus sogna

È un girone di ritorno che parte in salita per l’Andrea Costa. Oggi pomeriggio (palla a due alle 18, arbitri Melai e Mammola) i biancorossi affrontano Fabriano al palasport di Cerreto d’Esi e lo faranno privi di Drocker (caviglia) e Sorrentino (flessore della coscia) e con Fazzi (problema alla mano) che proverà a nel caso dovesse riuscire a dare qualche minuto.

"La situazione fisica? Un disastro! – non usa mezzi termini coach Emanuele Di Paolantonio commentando tra ironia e serietà le difficoltà della sua squadra –. Non ci saranno Drocker e Sorrentino mentre qualche speranza in più l’ha Fazzi che però ha movimenti della mano molto limitati. Avere fermi tutti i nostri ball handler è stato un problema in settimana, non potendo mai fare un cinque contro cinque, e lo sarà in partita avendo fuori tutti i giocatori nello stesso ruolo, ma abbiamo lavorato su soluzioni alternative".

Dalle scorie fisiche a quelle più morali, il post derby deve essere lasciato alle spalle.

"Del derby resta il dispiacere perché non avevo mai visto il Ruggi così pieno, neppure in A2, e non abbiamo fornito una prova che potesse dare una gioia ai nostri tifosi. Ci ha però lasciato la consapevolezza, assieme alla sconfitta di Faenza, che chi ci vuole battere deve fare una grande prestazione". Il pensiero al ritorno sul mercato, anche alla luce dei guai fisici, non è però un’idea percorribile. "Finora non avendo toccato niente stiamo facendo un campionato positivo e con molte vittorie, per cui possiamo ancora crescere. E poi penso che il club abbia altre priorità rispetto al mercato". Di fronte oggi ci sarà Fabriano fresca dell’arrivo di coach Niccolai al posto di Grandi.

"Guardando i nomi è una squadra molto forte che affrontiamo in un momento particolare perché venendo dal cambio di allenatore non abbiamo riferimenti sulle loro scelte in attacco o in difesa, per cui ci siamo concentrati su noi stessi per cercare di fare dei passi in avanti. In cosa possiamo migliorare. Dobbiamo essere bravi a non farci rompere il flusso dell’attacco, anche contro difese preparate, oltre a maggiore continuità nei 40’ e nell’arco della settimana".

Le gare (prima giornata di ritorno): giocate ieri Mestre – Faenza e Ozzano – Taranto. Oggi, ore 18 Ravenna – Lumezzane; Fabriano – Andrea Costa; Chieti – Vicenza; Roseto – Jesi; Virtus Padova – San Vendemiano; Ruvo di Puglia – Bisceglie; Neupharma Virtus – San Severo.

La classifica: Ruvo di Puglia 28; Roseto, San Vendemiano 26; San Severo 24; Chieti 21; Jesi 20; Andrea Costa Imola, Faenza, Ravenna 18; Mestre, Fabriano 16; Neupharma Virtus Imola, Lumezzane 14; Bisceglie, Vicenza, Virtus Padova 10; Taranto, Ozzano 8.