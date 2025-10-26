Si alza l’asticella per la Una Hotels. Napoli è avversario di spessore

Ecco che inizia la salita. Reduce da un tris di vittorie, con Digione, Varese e Bashkimi, la Pallacanestro Reggiana oggi alle 17,30 sarà a Napoli per una sfida che servirà un po’ da termometro per capire a che punto sia la fase di rodaggio di entrambe le squadre. I biancorossi ci arrivano col vento in poppa e con le mani caldissime (96, 103 e 100 punti segnati nelle ultime uscite), ma anche i partenopei avranno in dote l’entusiasmo del primo successo stagionale, ottenuto domenica scorsa a Treviso. Il pronostico è aperto davvero ad ogni tipo di risultato, ma è chiaro che rispetto agli ultimi impegni, la truppa di Priftis si troverà di fronte un avversario di maggior talento e fisicità.

Magro, ottimo coach (ex Brescia), sta plasmando un gruppo che ha nel fedelissimo Mitrou-Long il leader designato, ma attorno a lui ruotano tanti (ottimi) giocatori in grado di fare la differenza. Parliamo dell’ex Reyer Venezia, Simms, un’ala forte dal fisico imponente e dall’ottimo tiro da 3, ma anche di Flagg, ala piccola che l’anno scorso vestiva la maglia del Rytas Vilnius ed è stato avversario della Una Hotels in ‘Bcl’. Per caratteristiche tecniche e atletiche sarà uno degli elementi più difficili da marcare per la retroguardia biancorossa che dovrà, prima di tutto, evitare palle perse banali che scatenerebbero il contropiede micidiale di Napoli. Proprio sul ritmo della partita si giocherà gran parte della posta in palio, perché se Mitrou-Long e compagni potranno esibirsi nel ‘corri e tira’, allora per la Pallacanestro Reggiana potrebbero essere guai seri. La squadra di Magro ha infatti, probabilmente, più talento e atletismo di quella di Priftis che invece deve giocarsi le proprie carte con l’esperienza e la sapienza di Caupain (8,7 assist ad incontro, il migliore della Serie A), con la solidità di Barford (affidabile in entrambe le metà campo) e con le fiondante di Cheatham dalla lunga distanza. All’elenco non sappiamo se aggiungere anche Echenique, totem fondamentale negli equilibri biancorossi, perché contro il Bashkimi ha avuto un problema fisico e la sua presenza è quindi in dubbio. Si tratta ovviamente di uno spartiacque eventualmente decisivo e che può far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Pivot titolare dovrebbe partire Williams che dovrà cercare di sfruttare le proprie doti di mobilità e doppia dimensione, senza soccombere a rimbalzo e nella protezione del ferro. Priftis ha spiegato in conferenza che dovranno ‘limitare quei giocatori che creano vantaggi per i propri compagni’. In poche parole sa bene che se riusciranno a limitare Mitrou-Long, El Amin e Bolton – ovvero i tre piccoli che danno ritmo alla squadra – Reggio avrà molte più chance di controllare il flusso della gara e quindi di vincere