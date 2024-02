Si gioca alle 18.15. Cremona ha bisogno della scossa dopo tre ko consecutivi: oggi c’è Napoli

Palla a due alle 18.15 per Vanoli Cremona-GeVi Napoli, e per Demis Cavina sarà tempo di una sfida molto delicata dopo i tre ko consecutivi in LBA, quattro nelle ultime cinque gare. Ospiti privi di Justin Jaworski, e reduci dal pesante ko contro la capolista Germani Brescia. Un passo falso netto, che ha portato il coach Igor Milicic a mettere la squadra davanti alle proprie responsabilità nonostante un campionato, sino a qui, di altissima classifica e ben oltre le più rosee aspettative. "Sarà una partita tosta contro una squadra di grande talento che rispetto all’andata ha aggiunto un giocatore, anch’esso di grande talento come Brown, che conosce bene l’Europa e conosce bene anche il campionato italiano" il commento di coach Cavina. La Vanoli vive un momento delicato a livello di risultati, ma le prestazioni sono sempre state ottime e la classifica ancora non è così allarmante visto che, dietro, Treviso, Brindisi e Pesaro continuano a perdere: "La programmazione in questa settimana è stata focalizzata sui dettagli perché penso che si tratti proprio di limare dei dettagli per tornare ad essere vincenti". Ovvero attenzione difensiva nei momenti chiave, anche se Mannion con Varese ha risolto la questione da campione: "Noi dobbiamo essere perfetti in difesa E vogliamo correre di più". A.L.M.