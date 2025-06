Si punta su Jordan Usher. È lui il terzo straniero

La Pallacanestro Reggiana vuole chiudere per Jordan Usher. Dopo la conferma di Smith e l’ingaggio del play Caupain, il club biancorosso ha scelto il terzo straniero e sta trattando ad oltranza per strapparlo ad una fitta concorrenza che potrebbe presto comprendere (anche) alcune squadre di Eurolega. Usher è un’ala piccola di 2 metri (che all’occorrenza può giocare anche guardia) reduce da un ottimo campionato con la canotta del Bourg En Bresse (Serie A francese). Manifestazione che ha chiuso con 14,9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di media con il 53,8% da 2 e il 39,6 %. Il gm Sambugaro lo segue da tempo e ha messo sul piatto del giocatore un’offerta molto consistente per convincerlo ad accettare. Proprio il tempismo della proposta dovrebbe essere l’arma vincente sfoderata dal dirigente biancorosso che vuole chiudere in tempi stretti per evitare aste al rialzo che, come detto, col passare delle settimane potrebbero coinvolgere anche club che giocano la massima competizione europea. Il nuovo obiettivo della Pallacanestro Reggiana è nato il 21 febbraio del ’98 a Canton (Georgia) ed è un emergente che ha ancora bisogno, probabilmente, di un ultimo passaggio prima di competere ad altissimo livello. Quella di Reggio potrebbe quindi essere una tappa ‘intermedia’ prima del grande salto. Atletismo, tempismo e un buon tiro da fuori sono le caratteristiche migliori, mentre deve ancora migliorare nel trattamento di palla e in alcune scelte che lo portano a perdere qualche pallone di troppo. Si tratta, in ogni caso, di un ottimo profilo che potrebbe davvero fare la differenza nella nostra Serie A e anche in caso di qualificazione alla ‘Basketball Champions League’.

La Unahotels guarda poi con interesse alla situazione che di Guglielmo ‘Willy’ Caruso, dato in uscita dal contratto che ha ancora in essere con Milano. L’ala-pivot classe ’99 (208 cm per 99 kg) potrebbe essere una valida alternativa a Kwan Cheatham che ha ancora pretese molto (troppo) alte rispetto al proprio reale valore di mercato. La Pallacanestro Reggiana potrebbe garantire a Caruso un ruolo da protagonista nelle rotazioni di coach Priftis dopo diverse stagioni in cui è stato poco coinvolto (nell’ultimo campionato solo 8 minuti di media sul parquet). Alla finestra c’è anche Trieste e potrebbe aggiungersi Trapani che sta sondando il mercato per alcuni italiani di valore dopo aver piazzato il colpo Jordan Ford per gli esterni. Vedremo se ci saranno sviluppi già nelle prossime ore, ma adesso il focus è tutto su Jordan Usher.