Si svela Tema Sinergie. Domani l’esordio in casa

Un brindisi come buon auspicio per il campionato che inizierà domani alle 18 al PalaCattani con San Severo. I Raggisolaris si sono presentati ieri nella sede della Tema Sinergie, storico partner del club faentino, che da quest’anno è il main sponsor. Un sodalizio nato tra due società giovani che in pochi anni sono cresciute molto. "Tema Sinergie è sempre stata al nostro fianco credendo nel nostro progetto sportivo e nel ruolo sociale che la pallacanestro può avere per Faenza e per i giovani – sottolinea Filippo Raggi, presidente dei Raggisolaris –. La crescita di Tema Sinergie dimostra che a Faenza ci sono aziende in grado di competere con i migliori al mondo".

Dello stesso pensiero è Stefano Piancastelli, ad di Tema Sinergie. "I Raggisolaris sono una realtà importante nel territorio e ha il merito di essere diventata un punto di riferimento positivo per la città e per i tanti che la seguono con entusiasmo. Tema Sinergie sta continuando a raggiungere importanti risultati grazie soprattutto ai tanti clienti e partner che hanno creduto in noi e che hanno deciso di seguire la nostra rotta. Allo stesso modo, da 10 anni, continuiamo a sostenere e a credere nel progetto Raggisolaris e siamo lieti di aver avuto proprio quest’anno, in occasione dei nostri 40 anni di attività, la possibilità di diventare main sponsor".

Dopo la consegna della canotta da parte della dirigenza faentina, hanno sfilato staff tecnico e giocatori dei Raggisolaris, protagonisti di divertenti e scherzosi siparietti a testimonianza dell’ottimo clima che c’è all’interno della squadra. La serata si è conclusa con la foto di rito, ma ora la parola spetta al campo.

Luca Del Favero