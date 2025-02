Si torna al PalaBigi dopo un mese. Cinque canotte ai tifosi ’donatori’

Dopo quasi un mese di assenza, la Unahotels torna al PalaBigi per inaugurare un vero e proprio marzo di fuoco che vedrà i biancorossi impegnati in nove gare in un mese, sei delle quali davanti al pubblico amico.

Si parte domani alle 20,45 per la sfida contro il Banco di Sardegna Sassari: i biglietti per il match sono in vendita sui canali ufficiali del club, online su Vivaticket e allo stoRE biancorosso in piazza Prampolini, che sarà aperto oggi e domani.

We Care. SENOnALTRO, che domani sarà charity partner, ha un obiettivo importante davanti a se. Parliamo dell’innovativo sistema magnetico Sentimag, utilizzato per la localizzazione sicura del linfonodo sentinella e delle piccole lesioni non palpabili della mammella nelle donne con tumore al seno, permettendo di evitare in molti casi interventi chirurgici demolitivi.

Il gruppo SENOnALTRO, parte di Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia Odv, si è impegnata all’acquisto della fornitura dei semini Magseed, necessari ad effettuare le prestazioni del Sentimag, per la durata di 2 anni.

Per supportare questo progetto è scesa in campo Tecnoufficio, azienda del Basket Pool biancorosso e match sponsor di giornata. Tecnoufficio domani metterà a disposizione del charity partner cinque canotte ufficiali della Pallacanestro Reggiana, autografate dai biancorossi.

I tifosi, facendo una donazione a SENOnALTRO nel loro desk situato nel foyer del PalaBigi, non solo sosterranno il “Progetto Sentimag”, ma parteciperanno ad una vera e propria estrazione, per aggiudicarsi le cinque canotte ufficiali della UNAHOTELS.