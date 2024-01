Sibe, final four sfortunate. A sorridere è Montevarchi

Niente da fare alle final four di coppa Toscana per i Dragons. La Sibe Gruppo AF Prato viene sconfitta al primo match in semifinale dalla Fides Montevarchi per 86-79 e non riescono nemmeno a centrare il pass per la finalissima. Partono malissimo i giallo-verdi di Montevarchi, che subiscono l’intensità dei lanieri: Casella e Salvadori dettano il ritmo della partita. Il primo quarto recita 22-10 in favore dei pratesi. La seconda frazione vede una reazione della Fides che riesce ad arrivare anche ad una lunghezza dai Dragons, con una serie di canestri di Hasanaj, ma Prato trova il guizzo per riallungare di nuovo a +9 e andare al riposo lungo con un vantaggio rassicurante. Al rientro in campo dagli spogliatoi la sensazione è che i montevarchini abbiano più benzina nelle gambe, grazie anche alle lunghe rotazioni dalla panchina (ben 47 punti dagli uomini non partiti in quintetto), ma nonostante il parziale sfavorevole Prato resiste e resta avanti di una manciata di punti. Nell’ultimo quarto la Sibe perde un po’ il ritmo e il controllo del match e Montevarchi ne approfitta, trascinato da tre triple consecutive di Alberto Caponi e dai tiri di Andrea Pedicone, che lanciano il sorpasso e la fuga Fides fino alla vittoria finale e al pass per sfidare Costone Siena nella finalissima per il trofeo.

L. M.