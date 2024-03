Sibe, il giorno del derby. Oggi la sfida è con Agliana

Finalmente si torna in campo. Oggi alle 18 la Sibe Gruppo AF Prato affronta alle Toscanini l’Endiasfalti Agliana nella prima delle otto giornate del girone C, quello che servirà a definire la squadra che salirà in serie B Interregionale. I pistoiesi arrivano dal quarto posto nel girone B di regular-season con 24 punti, potendo contare sul cannoniere del proprio gruppo (396 punti) ovvero Emanuele Rossi, ex serie B con le maglie di Quarrata e Bottegone. Da fare attenzione anche ai tiratori Alessandro Nieri e Tommaso Bacci, nonché al play Andrea Zita, che è stato in serie B a San Miniato. "Farei attenzione anche ai loro giovani - ha precisato coach Marco Pinelli - con Andrei, Bonistalli e Mucci. Inoltre hanno un giocatore come Nesi che sa fornire molta esperienza. E’ una squadra che ha chiuso in crescendo la regular-season centrando i play-off, per noi sarà un gran banco di prova". Gli fa eco il vice allenatore Marco Gabbiani: "Sarà una sfida dal sapore particolare, è il debutto in questa seconda fase e ci teniamo a partire bene. Iniziamo questi play-off da una classifica con molte formazioni appaiate a noi in graduatoria, ci sono poche gare a disposizione e quindi pochi margini di errore – aggiunge -. Vogliamo scendere in campo e fare il meglio per i nostri tifosi e prendere i primi punti punti. Serviranno i migliori Dragons per vincere. Ci siamo allenati bene, è stata una settimana intensa . Sotto il profilo fisico abbiamo lavorato molto". L. M.