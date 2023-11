Silver ed Eccellenza. Grosseto: sorridono le due squadre dell’Under 15

Doppia vittoria per le squadre Under 15 maschili della Pallacanestro Grosseto. Successo per il team dell’Eccellenza e per la formazione Silver. E’ arrivata la prima vittoria in campionato per la squadra maschile dell’Under 15 Silver della Pallacanestro Grosseto. I giovani biancorossi hanno sbancato il parquet del Basket Elba 71-35. I due punti sono arrivati contro gli elbani, avversari alla portata dei biancorossi che hanno dimostrato di giocare alla pari con i grossetani solo per i primi minuti. Pallacanestro Grosseto: Arezzini, Baldi 2, Chechi, Amarugi 2, Monticini 17, Martini 13, Monopoli 6, Casaglia, Mantiloni 12, Dema 4, Tronchi 15. Coach: Busonero. Torna alla vittoria casalinga anche l’Under 15 Eccellenza: 82-63 su S. Miniato. Pallacanestro Grosseto: Caciagli 12, Ense 25, Maccianti 9, Carnicelli 5, Akpukpula 4, Deminicis, Giannini, Corsetti 4, Sozzi 4, Tasselli 14, Pegoraro 5. Coach: Ceccarelli.