SimaBio Argenta conquista la salvezza in Serie C nonostante la sconfitta

La SimaBio Argenta stecca l’ultima, ma in virtù del ko di Montecchio contro la Sg Fortitudo, si guadagna con merito la salvezza, e giocherà anche l’anno prossimo in Serie C. Il gruppo allenato da Ortasi ottiene un risultato storico, guadagnato col lavoro di un gruppo di giovani, lo stesso che vinse il campionato di DR1 senza due veterani come Alberti e Alex Magnani. La partita si incanala subito bene per Argenta, che passa a condurre 10-17 al 5’. La palla circola bene, e le percenutali sono alte. Cortesi, alla sua ultima partita, segna da fuori 3 triple in un amen che allargano il vantaggio fino al +20, massimo vantaggio (28-48). Nel finale di tempo Bsl non ci sta e reagisce con Micheli dalla distanza, riportando i suoi sotto 39-49 che manda le squadre al riposo.

Al rientro un ispirato Federici dà la carica a SimaBio; le penetrazioni del playmaker argentano permettono danno il via al parziale che porta Argenta a +15 (57-42 al 24’). Da quel momento, complice forse l’importanza della posta in palio, unita ad un calo di tensione, la luce per Argenta si spegne. Arrivano triple dagli esterni biancoverdi che riportano in parità la partita (62-63 al 30’).

Nell’ultimo quarto si assiste ad una partita punto a punto, con SimaBio che paga la poca precisione in lunetta, e BSL a trovare in Trombetti il proprio riferimento in area.

Nel finale la sblocca Micheli, con due siluri da lontano, che lanciano i suoi sul 80-75 al 39’. SimaBio prova a reagire, ma ormai è tardi, e la partita la vince San Lazzaro (86-75).

DIVISIONE REGIONALE 1: DOMANI

LA 4 TORRI. Torna sul parquet a poco più di una settimana dal primo ko stagionale a San Giovanni in Persiceto la Despar 4 Torri di coach Dalpozzo, impegnata domani alle 20,30 al Pala Aeffe nel recupero della terza giornata d’andata contro Lugo.

Gli Aviators stanno vivendo un ottimo periodo di forma. Dopo i due stop di fila, Ravaioli e compagni hanno infilato altrettanti successi: prima a Castel Maggiore e poi in casa sabato sera, con un convincente 87-55 alla Vis Persiceto.

re. fe.