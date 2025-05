Simioni e Tomassini brillano nella vittoria decisiva: Rbr non si guarda più indietro

Robinson 7 – Sta giocando su standard da Serie A e questa non è neanche la sua miglior partita delle ultime settimane.

Marini 6 – Non stava bene e si vede, ma lotta comunque e si dedica alle piccole cose (4 assist, 5 recuperi).

Anumba 5,5 – Qualche segnale di vitalità in avvio di secondo tempo, alcuni balzi dei suoi, ma ancora troppo poco per poter incidere in maniera evidente.

Johnson 6,5 – La consueta doppia – doppia d’ordinanza (13+11), stavolta senza metterla da fuori. Lotta e limita Gaspardo, ma è anche bravo a farla girare in anticipo quando tutta la difesa flotta su di lui al primo palleggio d’avvicinamento.

Simioni 8 – Assieme a Tomassini è l’mvp di questa partita. Comincia con 8 punti di fila, mette la tripla del sorpasso nel secondo ed è clamorosamente decisivo nel finale di gara, quando converte in due punti un rimbalzo d’attacco. È il 77-75 e, da lì, Rbr non si guarderà più indietro. 18 punti, 6 rimbalzi e una presenza difensiva costante anche in aiuto sui piccoli. Grandioso.

Grande 6 – Una tripla come in gara1 e poco altro, ma sta bene in campo e la sensazione è che il suo momento in attacco possa arrivare presto.

Tomassini 8 – In versione università del basket. Il professore sale in cattedra e mostra ai 3.118 del Flaminio cos’è la Pallacanestro, quella con la P maiuscola. Non sono tanto i 21 punti a far spellare le mani ai tifosi, ma come li ha messi. Due esempi? La tripla del sorpasso a fine secondo quarto e quella, ben più importante, a 48“ dalla fine per il +7.

Conti 5,5 – Pochino, peggio del solito. Lui e Anumba sommano 16’ scarsi di utilizzo, a dimostrazione che Dell’Agnello abbia virato verso una strutturazione di squadra diversa, con tre dei suoi frombolieri contemporaneamente in campo.

Masciadri 5,5 – Primo tempo molto negativo, con -15 di plus/minus in tre minuti. Ripresa un po’ più nella norma, ma senza incidere.

Camara 5,5 – Qualcosa di meglio rispetto a gara1, ma ancora sotto ai suoi standard.

lo.za.