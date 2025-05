Simus Monteroni in semifinale play-off: battuta Montespertoli all'overtime

Ci è voluto un tempo supplementare per decretare la squadra qualificata alla semifinale play-off di divisione regionale 1 nel tabellone del girone B. Al termine di una partita intensa e molto combattuta la Simus Monteroni ottiene il pass per la semifinale dove affronterà la testa di serie numero 1 Virtus Certaldo.

Alla palestra di via fratelli Rosselli di Monteroni si impone la compagine di coach Rossi che batte Montespertoli 75-66 (Banchero 19, Perinti, Starnini, Santini 8, Manetti 5, Lenardon 20, Piattelli 2, Tognazzi 7, Spaggiari, Bovo 14). Una partita che ha visto le 2 squadre affrontarsi a viso aperto fin dall’inizio. La squadra senese si appoggia ai suoi punti di forza Banchero e Bovo che mettono in grande difficoltà la difesa ospite.

La partita rimane comunque sempre in bilico, ma a 1’30" dalla fine con i locali avanti di 7 sembra davvero finita. Montespertoli però non molla di un centimetro e ottiene una insperata parità al termine dei 40 minuti regolamentari che costringe le 2 formazioni a giocarsi la vittoria all’overtime.

Nel tempo supplementare viene fuori la classe e l’esperienza di Lenardon: l’ex Virtus prende letteralmente per mano i suoi e con punti e assist permette alla Simus di allungare e di prendersi la vittoria per 75-66 e la meritata qualificazione alla semifinale: la serie contro Certaldo prenderà il via nel prossimo weekend con i bianconeri di Crocetti che avranno il vantaggio del fattore campo.

Si muove già, intanto, il mercato allenatori: appena terminata la stagione con l’eliminazione al primo turno playoff contro Certaldo, arriva l’ufficialità della separazione consensuale tra Poggibonsi e coach Filippo Franceschini. Il tecnico senese non guiderà la Paolo Nesi Tappezzerie nella prossima stagione sportiva 2025/26.