Simus Monteroni sfida Montespertoli per la semifinale play-off

Dopo la grande impresa compiuta in trasferta mercoledì sera in gara 2 dei quarti di finale, la Simus Monteroni torna in campo davanti al pubblico amico per giocarsi la qualificazione alla semifinale play-off del campionato di divisione regionale 1. Questa sera alle ore 18 alla palestra comunale di Via Fratelli Rosselli a Monteroni d’Arbia gli uomini di coach Rossi affrontano Montespertoli: chi vince ottiene il pass per la semifinale dove ad attendere la qualificata c’è la Virtus Certaldo, testa di serie numero 1 del tabellone play-off in virtù della prima posizione ottenuta al termine della regular season. La gara di mercoledì a Montespertoli ha avuto degli strascichi di giustizia sportiva. Sono stati infatti sanzionati dal giudice con un turno di squalifica Starnini per la Simus e Peruzzi e Buccolieri per Montespertoli. Entrambe le società hanno però già inoltrato la richiesta alla Federazione per la commutazione in multa della squalifica così che i rispettivi allenatori potranno contare sui roster completi a loro disposizione. Fondamentale per il passaggio del turno sarà la freschezza atletica: chi infatti avrà gestito meglio le energie nei 3 incontri così ravvicinati potrà avere un bel vantaggio. Le 2 formazioni sono esperte e talentuose e possono contare su molte frecce al proprio arco.

Banchero è Bovo sono stati certamente i due assi nella manica di coach Rossi nelle precedenti 2 sfide, così come Giannelli e Pinna per i fiorentini rappresentano un potenziale pericolo per Lenardon e soci.

Appuntamento stasera alle 18 per una sfida senza ritorno. Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti hanno già chiuso la serie Certaldo e Galli San Giovanni Valdarno (2-0 con Poggibonsi e Asciano) mentre se la giocheranno a gara-3 anche Valbisenzio e Gea Grosseto che sono sull’1-1 (palla a 2 oggi pomeriggio alle 19 a Vaiano).