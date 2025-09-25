Sipario sulla nuova stagione. Oggi le rossonere si presentano. A ottobre l’EuroCup

Il Geas Basket alza il sipario sulla nuova stagione. Oggi, alle ore 11 a Villa Ghirlanda di Cinisello, la squadra rossonera si presenta ufficialmente, pronta a vivere il secondo anno consecutivo in EuroCup Women. "Il Geas è orgoglioso di annunciare la partecipazione alla coppa – sottolinea il club – un appuntamento che anche quest’anno accompagnerà i nostri tifosi".

Non mancano però le difficoltà: Cristina Osazuwa resterà ferma circa due mesi per una lesione al muscolo sovraspinato della spalla destra, mentre Sara Roumy è alle prese con un problema virale che verrà monitorato settimana per settimana. La società ha espresso piena vicinanza alle due giocatrici.

Sorteggiato il girone D: possibile sfida con Galatasaray o Sepsi-SIC, mentre sono certe Kangoeroes Mechelen e la vincente tra DSK Brandys e Szekszard. Esordio europeo il 9 ottobre in trasferta, prima partita di campionato il 5 ottobre alle 18.15 contro Castelnuovo. La nuova stagione del Geas è insomma ormai pronto ad iniziare.

A.L.M.