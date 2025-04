Skywalkers battono Castelfranco Frogs: vittoria al cardiopalma al Palatagliate

SkyWalkerS

71

Castelfranco Frogs

70

LUCCA - Termina con una vittoria la regular season dello Skywalkers. I ragazzi di Lupori battono, al "Palatagliate", il Castelfranco Frogs di misura.

Gli amaranto partono subito aggressivi, anche se il primo quarto si gioca punto a punto, con i padroni di casa che riescono a chiudere davanti di una sola lunghezza. Nel secondo periodo Castelfranco prova ad allungare, ma lo Sky continua a rispondere e si va al riposo lungo sul 31-37.

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia della gara non cambia e si continua a giocare con molta intensità e sono ancora i ragazzi di Camiciottoli che riescono a rimanere davanti sul 45-50. Nell’ultimo quarto la voglia di vincere dello Skywalkers è più forte di tutto e, grazie ad un finale al cardiopalma, arriva questo successo meritato, al termine di un’ottima stagione, con la salvezza conquistata con largo anticipo ed il sogno play-off cullato fino alla fine. Questa è stata anche l’ultima gara di Damiano Sodini e Gabriele Bianchini, due pilastri fondamentali degli amaranto.

"Come in un film – ha commentato Lupori – arriva il lieto fine per la nostra stagione, con una tripla segnata sulla sirena da Catelli che ci ha regalato la vittoria con un punto di scarto. A tre secondi dalla fine Catelli, dopo lo zero due degli ospiti, riesce a farsi dare la palla a metà campo e segna un canestro facendo esplodere la gioia del palazzetto".

"E’ stata una partita all’insegna dell’equilibrio – chiude il coach – . Da segnalare un Cattani con 28 punti, Catelli 12 e Lombardi con 8. Un grazie a Guido Settimelli, un ragazzo che deve subire un importante intervento chirurgico e che è venuto in panchina con noi portandoci fortuna".

Skywalkers: Cattani 28, Catelli 12, Crippa, Manfredini 15, D. Sodini, R. Sodini, Simonetti 2, Lombardi 8, Rinaldi 3, Losco 2, Gianni, Petri 1. All.: Lupori.

Note: parziali 19-18, 31-37, 45-50.

Al. Lomb.