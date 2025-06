Skywalkers Lucca: al via il Torneo 3x3 per giovani talenti del basket

Le squadre maggiori sono già in vacanza, ma non si ferma l’attività dello Skywalkers Lucca. Con la conclusione dell’attività agonistica, sia per la prima squadra che per il settore giovanile, iniziano i tornei per lo Skywalkers Street Fest. Si svolgerà il 19 e 20 giugno il "Torneo 3x3", suddiviso in due categorie: la categoria "big", riservata ai ragazzi nati nel 2009, 2010, 2011 e la categoria "small", riservata a quelli del 2012, 2013, 2014.

L’evento si svolgerà all’Oratorio San Colombano dalle 17.30 alle 22,10. Ogni categoria sarà formata da sedici squadre, composte da quattro atleti ciascuna e, per la "small", potranno partecipare sia ragazzi che ragazze; mentre per la "big" solo i ragazzi. Per iscriversi è necessario compilare il format sul sito https://forms.gle/jbfs4hku3graxgvi8.

Il torneo è inserito nel circuito "Toscana B’3". Saranno due giornate di partite dove i ragazzi potranno prendere confidenza con la pallacanestro, divertendosi e potranno iscriversi ragazzi e ragazze che giocano anche in altre società.

Per lo Skywalkers è ancora una volta un nuovo progetto importante per il settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello della società amaranto, che sta investendo molto su questo aspetto, con istruttori qualificati che, insieme ai ragazzi ed ai bambini, stanno ottenendo ottimi risultati.

Il Torneo "3X3" è un’altra importante iniziativa per far avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo del basket, per prendere confidenza con la palla a spicchi, ma, soprattutto, per far divertire i giovani, cosa che deve essere sempre il primo obiettivo di ogni società. Nelle prossime settimane ci saranno anche altre iniziative volte a sensibilizzare l’aggregazione.

Intanto la società sta già pensando anche alla prossima stagione di "DR1", con la prima squadra impegnata in un campionato che si preannuncia già interessante.

Alessia Lombardi