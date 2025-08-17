Skywalkers nel mistero

Si attendono novità in casa Skywalkers per quanto riguarda la prima squadra. La società non ha ancora annunciato il nuovo allenatore che guiderà il roster amaranto nella prossima stagione di Divisione Regionale "1". Un importante arrivo, però, è stato quello dell’esperto coach Bruno Ialuna che sarà il responsabile della formazione dei ragazzi più giovani ed allenerà l’Under 13.

La società si sta concentrando con tutte le sue forze sul minibasket e sul settore giovanile per cercare di potenziarlo ancora di più. E proprio l’arrivo di un coach esperto e di grande spessore come Ialuna ne è la più grande conferma. Sono stati ufficializzati anche il responsabile del settore minibasket, Stefania Petri e del settore giovanile, Francesco Nalin. Per quanto riguarda il minibasket sono arrivati in amaranto anche Giuseppe Chieffo e Niccolò Del Freo. Sicuramente l’investimento che Skywalkers sta facendo sul minibasket e sul settore giovanile è molto importante e ripagherà la società degli sforzi che sta facendo in questo momento.

Tornando alla prima squadra, ancora non ci sono stati annunci ufficiali, ma, a breve, si inizierà a capire quali saranno i giocatori confermati e chi, invece, ha deciso di lasciare il roster per approdare in altre formazioni.

L’obiettivo sarà quello di costruire un roster competitivo, in grado di garantire una buona stagione come quella passata e, magari, riuscire a centrare i play-off. Una stagione dove lo Skywalkers si presentava da ripescato, dopo che, alla sua prima esperienza in "DR1", non era riuscitO a mantenere la categoria. L’anno scorso, invece, i ragazzi di Merciadri sono subito partiti bene e, nonostante il cambio di allenatore a campionato in corso – per motivi di lavoro Merciadri si è dovuto trasferire all’estero – e l’arrivo di Federico Lupori, il roster amaranto è riuscito ad inanellare una serie di vittorie importanti che, alla fine, però, non sono state sufficienti per centrare i play-off, nonostante un’ultima partita combattuta fino alla fine che è stata anche l’ultima di capitan Sodini. Un risultato frutto di un grande gruppo, coeso e ben amalgamato, che ha saputo seguire i due coach e che, alla fine, ha regalato un risultato importante.

Proprio dalla forza di questo gruppo la società cercherà di ripartire con un nuovo coach, in grado di riuscire a trasmettere le giuste emozioni e la giusta grinta a questi ragazzi che, in questi anni, hanno scritto pagine importanti per Skywalkers. E, come dice il motto della società, "il progetto è destinato a continuare nel tempo".

Alessia Lombardi