Skywalkers: salvezza anticipata e sfiorati i play-off, focus sul minibasket

Si è conclusa con il nono poso la stagione dello Skywalkers con ventotto punti ed una salvezza matematica ottenuta con qualche giornata d’anticipo che ha consentito agli amaranto di provare a fare anche qualcosa in più, sfiorando il piazzamento anche nei play-off, sfumati per poco. Ad inizio stagione in panchina Merciadri che, poi, per motivi personali, ha dovuto lasciare il testimone a Federico Lupori, ma non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. E, nell’ultima di campionato, i due coach erano entrambi in panchina a festeggiare la salvezza meritatissima. "Purtroppo – ha spiegato Lupori – non siamo riusciti a centrare i play-off solo per due punti, ma abbiamo ottenuto un buon nono posto, raggiungendo la salvezza con quattro giornate d’anticipo. Se ripensiamo all’anno scorso, con la retrocessione, quest’anno tutti insieme siamo riusciti a centrare un obiettivo importante. Partiti con la salvezza come unico traguardo, questi ragazzi sono stati bravi a giocare un buon campionato ed ad ottenere il nostro obiettivo in anticipo. Siamo una società giovane, che a metà campionato ha dovuto fare anche un cambio in panchina con il mio arrivo: sono stato subito accolto nel migliore dei modi".

"E’ stato un periodo di transizione – ha concluso il coach amaranto – delicato ed importante, perché non è facile subentrare. Nelle prime partite i risultati sembravano non arrivare, nonostante buone prestazioni; poi la squadra ha ingranato nel modo giusto, riuscendo a portare a casa punti pesanti che ci hanno permesso di giocarci l’accesso ai play-off. La squadra è sempre stata molto competitiva e se l’è sempre giocata alla pari con tutti".

"La società – chiude Lupori – ripartirà da questo gruppo, perdendo, però, due figure importanti come Gabriele Bianchini e Damiano Sodini. Si punterà moltissimo sul minibasket. Ci tengo a ringraziare il club e i ragazzi che mi hanno fatto sentire subito uno di loro. Rimarrò per sempre legato a questi colori che mi hanno permesso di fare questa bella esperienza". Probabile, dunque, la separazione.

Al. Lomb.