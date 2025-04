Skywalkers sfida Pastificio Caponi Calcinaia: obiettivo play-off

Big-match domani sera, alle 21.15, alla palestra di San Concordio (il match non si giocherà al "Palatagliate" per motivi logistici), per lo Skywalkers che ospiterà la capolista Pastificio Caponi Calcinaia, in una sfida sulla carta molto difficile, con il roster di Lupori all’inseguimento del sogno di centrare i play-off, obiettivo inimmaginabile ad inizio stagione. Gli amaranto, però, vogliono provarci fino alla fine e, sicuramente, scenderanno sul parquet con grande motivazione, cercando di portare a casa il successo. E, proprio contro le grandi, hanno dimostrato di poter mettere sotto pressione tutti.

"Affronteremo la prima della classe – ha commentato Lupori – che ha sei punti in più della seconda e gli basta una vittoria per consolidare il primo posto, frutto di un grande campionato. Un roster davvero solido, ben allenato da Ierardi, pieno di tanti punti di forza. Per quanto ci riguarda noi sogniamo ancora un aggancio alla zona play-off e cercheremo di provarci in queste ultime tre partite, provando a dare battaglia: prima contro Calcinaia, poi contro Cmb Carrara, contro la quale giocheremo venerdì prossimo alle 20.30 ed infine nell’ultima giornata con Castelfranco Frogs. Abbiamo bisogno di questa vittoria per riuscire ad avvicinarci a quello che, per noi, sarebbe veramente un sogno: il raggiungimento dei play-off. Nonostante il divario tra noi ed i nostri avversari, daremo il tutto per tutto, perché non vogliamo lasciare niente d’intentato. Ci auguriamo, come sempre, che sugli spalti ci sia il nostro pubblico, pronto a sostenerci e a spingerci, perché no, alla vittoria".

A dirigere la gara tra Skywalkers e Pastificio Caponi Calcinaia sono stati chiamanti Samuele Collina di Montemurlo e Filippo Pietro Vittorio Luciano di Camaiore.

Al. Lomb.