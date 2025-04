Skywalkers vs Castelfranco Frogs: Ultima Gara della Stagione al Palatagliate

Ultima gara ufficiale della stagione 2024-2025. Sarà al "Palatagliate", per lo Skywalkers che, questa sera, alle ore 21.15, affronterà il Castelfranco Frogs.

Una buona stagione, per il roster amaranto, che ha centrato con largo anticipo l’obiettivo salvezza, provando fino alla fine a cullare il sogno di centrare anche i play-off che, però, sono sfumati. Ma questo non scalfisce l’ottimo lavoro fatto dal roster, prima allenato da coach Merciadri che, a gennaio, per motivi di studio, si è dovuto trasferire a Parigi ed al suo posto è subentrato Federico Lupori. E proprio i due coach erano entrambi in panchina nell’ultima sfida esterna contro Cmb Carrara, a testimonianza del legame anche dell’ex tecnico amaranto verso i colori lucchesi.

Per concludere nel migliore dei modi quest’annata, l’ingresso al match sarà gratuito e ci sarà anche un rinfresco "porta e condividi" per rinsaldare questa grande unione che c’è dietro al progetto di Skywalkers.

La sfida tra Skywalkers e Castelfranco Frogs sarà diretta da Isac Lazzeri di Prato e da Omar Ciabattini di Terranova Bracciolini.

A. L.