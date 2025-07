Società attiva sul mercato. Lo Russo rinforza Matelica

Pure Francesca Lo Russo entra a far parte della Halley Thunder. Classe 2007, nata a Roma e poi cresciuta a Latina, è un’ala di 177 centimetri proveniente dalla Bull Basket Latina con la cui maglia ha preso parte al campionato di serie B a partire dal 2021, disputando le ultime due stagioni alla media di 8,9 e 5,7 punti. Inoltre ha avuto l’opportunità di giocare le Finali nazionali Under 15 e Under 17 con la maglia di Parma. "Sono fiera di venire a Matelica – dice la giocatrice – per affrontare un’esperienza tutta da scoprire e sicuramente ricca di stimoli. Sono pronta a dare il meglio, a lavorare e ad affrontare ogni sfida. Mi aspetto una stagione unica e indimenticabile". Per Francesca Lo Russo sarà la prima volta in serie A2, ma coach Alberto Matassini è fiducioso: "Cercavamo un profilo giovane e con potenziale su cui investire e lo abbiamo individuato in Francesca. Certamente, dovrà abituarsi a nuovi ritmi e a un nuovo livello tecnico, ma siamo convinti che per lei possa essere un anno di grande sviluppo". Infine le parole del direttore sportivo Piero Salari: "Francesca è una promettente giovane che porta ulteriore freschezza al nostro gruppo. Ha doti tecniche e fisiche, ci aspettiamo una crescita importante".

m. g.