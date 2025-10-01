Solaroli sfida il suo passato. "Adamant, bella reazione. Ora a Imola per fare il bis»

"Era la vittoria che volevamo, abbiamo dimostrato di essere superiori a San Severo in tutto e per tutto". Manuele Solaroli non ha dubbi sull’esito della gara che ha visto l’Adamant cogliere la sua prima affermazione in Serie B Nazionale sul campo di una diretta concorrente per la salvezza. L’esterno imolese è uno dei protagonisti di questo avvio di campionato dei biancazzurri, e domenica tornerà da avversario al Pala Ruggi per la sfida contro la Virtus. "Ci siamo guadagnati i due punti a San Severo – le sue parole –, li volevamo per muovere la nostra classifica: l’ottima partenza nei primi minuti ci ha dato la consapevolezza giusta per il resto della partita. Avevamo più energia e più fame di vincere rispetto a loro, questo almeno è quello che ho percepito dal campo. Domenica andremo sul campo della Virtus Imola, un’altra formazione che lotterà per la salvezza, penso sarà una partita alla nostra portata: giochiamo in un ambiente ostico, dove è difficile vincere per tutti, ma penso che presi singolarmente abbiamo qualcosa in più di loro. In ogni caso vengono da una vittoria di venti con Fabriano, quindi qualcosa dentro hanno per sopperire magari ad un gap tecnico che possono patire con altre squadre. Non dovremo sicuramente sottovalutarli, dovremo avere la stessa fame che abbiamo avuto a San Severo: sono molto fiducioso, l’obiettivo è quello di andare lì e vincere la seconda partita di fila".

Imola ha esordito lo scorso fine settimana dopo aver riposato al primo turno, ed ha colto appunto un successo netto e sorprendente nei confronti della più quotata Fabriano: già affrontata da Ferrara in preseason, la Virtus è apparsa nettamente inferiore, ma in campionato si sa che le cose cambiano e soprattutto nel suo fortino diventa una squadra complicata da affrontare. I biancazzurri contano di recuperare Giulio Casagrande, rimasto ai box precauzionalmente a San Severo per un fastidio alla schiena, e di rimettere ancor più nei meccanismi capitan Davide Marchini, rientrato dopo due settimane di stop per un problema al polpaccio. In vendita i biglietti per il settore ospiti sul sito di Liveticket.

j.c.