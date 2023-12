Solo 99 i posti. I tifosi biancoverdi rimangono a Siena. Gara su Starplane

Stante la capienza di 99 posti al PalaSancat di Firenze oggi i tifosi della Mens Sana non potranno seguire la squadra nel capoluogo. Gli abbonati, come sempre, potranno vedere la partita gratuitamente grazie alla piattaforma di Starplane. Chi non avesse ricevuto il link può mandare una mail a basketball@menssana1871.org. Per chi invece volesse acquistare la visione della partita, può farlo al seguente link: https:ticket.eventplane.iteventsfmsds.

Al rientro dalla trasferta fiorentina la squadra metterà nel mirino l’impegno casalingo di domenica 17 alle 18 contro la Synergy Valdarno, fanalino di coda a quota 2 punti mentre mercoledì 20 dicembre altra trasferta in terra livornese, stavolta in casa della Fides. Poi ci sarà la sosta natalizia: il primo impegno del 2024 è fissato per il 10 gennaio in casa contro la Juve Pontedera. La prossima settimana, infine, dovrebbe esserci l’annuncio del main sponsor di maglia dopo l’ufficialità di quello con Confapi.