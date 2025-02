Sorpresa Rimadesio . Capolista battuta, si riparte

Quando meno te l’aspetti…la Rimadesio torna a vincere tra le mura amiche. Lo fa di mercoledì - come a Reggio Emilia contro la Virtus Imola due settimane fa all’esordio di Marco Regazzi sulla panchina desiana – in grande stile contro la capolista SAE Scientifica Legnano che fino all’altra sera aveva perso solo quattro volte in 27 giornate. La sconfitta numero 5 costa il primo posto ai biancorossi (Treviglio ora ha gli stessi punti ma ha il 2-0 negli scontri diretti) battuti da una Rimadesio che concretizza anche al PalaFitLine i passi avanti nel gioco, ma anche nella mentalità delle ultimissime uscite giocando 40 minuti solidi dall’inizio alla fine, non smontandosi nemmeno quando sul 65-56 del 35’ si fa quasi raggiungere dal break di 10-2 della capolista (67-66). Due liberi di un glaciale Perez, un canestro di Bartninkas e la tripla liberatoria di Elli fanno finalmente esplodere di gioia i tifosi bluarancio. Non molti, causa il mercoledì (e i non eccelsi risultati recenti); ma in questi casi si dice che ha torto chi non c’era. La Rimadesio, che recupera in parte Torgano ma deve fare a meno di Mazzoleni, parte bene appoggiandosi nel pitturato a un produttivo Chiumenti e trovando anche soluzioni dalla lunga distanza. I piccoli vantaggi (21-16 nel primo quarto e 36-30 nel secondo) vengono sempre rintuzzati da Legnano come anche nel terzo (47-41) che si chiude con i padroni di casa avanti 59-50. In apnea il finale, ma la vittoria della Rimadesio (76-69) appare meritata. Nel tabellino finale spiccano i 18 punti del lituano Emilis Bartninkas che si conferma una delle sorprese in positivo tra gli Under dell’intera Serie B. Sono cinque i giocatori in doppia cifra perché oltre all’ex Zalgiris abbiamo anche Chiumenti (15 e 9 rimbalzi), Elli a quota 12 e i 10 a testa di Cipolla e Perez. Nella fila della SAE Scientifica il top scorer è anche l’ultimo ad arrendersi Mattia Mastroianni (16), l’ex Sodero si ferma a 13, “solo“ 11 per Raivio su cui coach Regazzi aveva costruito un piano difensivo ad hoc per limitarlo. Che ha funzionato. Che sia questo l’inizio di un nuovo campionato per i brianzoli? Lo scopriremo già domenica a Piacenza nella sfida-spareggio che potrebbe dare una svolta alla classifica.