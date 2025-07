Sorriso Virtus: è B nazionale. Galetti: "Siamo carichi"

La Virtus parteciperà al campionato di B Nazionale. Come anticipato ieri dal Carlino, attraverso le parole del presidente Loreti, il club giallonero sarà di nuovo al via della stagione che inizierà il 13 settembre con la Supercoppa e il 21 con la prima giornata di campionato.

Pagata ieri la prima rata, la Virtus può concentrarsi ora su un mercato giocatori che sta impazzando da un paio di settimane. Saccheggiato quasi per intero il roster dell’anno scorso - ieri Anaekwe ha raggiunto Morina a Treviglio, dopo i rapidi addii di Vaulet (Polonia), Kadjividi (Mestre) e Fiusco (Vigevano) -, la Virtus ripartirà da zero. Anche Masciarelli, uno dei più prolifici, non resterà e Pinza pare destinato a rimanere a Forli. E’ lo stesso coach giallonero a sciogliere le ultime riserve sul suo concittadino. "Tommaso sarà nei dieci di Forlì e sono contento, anche se eravamo pronti a ripartire da lui – ammette Galetti, che ha comunque il morale alle stelle –. La notizia dell’iscrizione è molto importante per noi e siamo tutti molto carichi. Adesso dobbiamo definire il budget, che sappiamo sarà più basso dell’anno scorso, ma c’è comunque la volontà di allestire un gruppo che abbia voglia di fare bene".

Un gruppo che, gioco forza, dovrà essere molto giovane. "Quest’anno vogliamo conquistare il premio under , che l’anno scorso abbiamo solo sfiorato, visto che siamo arrivati terzi solo per l’infortunio di Kadjividi. La società e stata brava perché ha mantenuto gli stessi ’posti letto’ della passata stagione pur risparmiando, cosa che ci permetterà di attingere un po’ ovunque. Sappiamo che la prossima sarà una squadra molto giovane, poi è chiaro che mi piacerebbe avere almeno un giocatore cardine". Oggi coach Galetti sarà nella giornata finale del playground della Volta dove potrà salutare alcuni suoi ex giocatori e magari iniziare a gettare le basi per il 2025/26. "Avere lo stesso staff tecnico ci aiuta, visto che con Carlo (Marchi, ndr) siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Appena saputo della avvenuta iscrizione il mio assistente, Aki (Zarifi, ndr), ha subito fissato un test con Rimini, perché adesso che sappiamo la categoria possiamo anche definire il precampionato".

Pur avendo una missione non semplice, ossia allestire una formazione in grado di salvarsi in una B Nazionale sempre più competitiva, l’ottimismo non manca. "Siamo molto contenti che gli sforzi di Loreti e Balbo ci permetteranno di ripartire dalla B Nazionale – rincara la dose il diesse Carlo Marchi –. Dovremo essere bravi a lavorare assieme con umiltà, ma con la consapevolezza che potremo allestire una squadra giovane e combattiva".

L’ipotesi dei gironi est e ovest è una buona notizia per i gialloneri: "se sarà confermata – chiosa Marchi –, sarà davvero il top, anche perché eviteremmo trasferte molto lunghe".

fe.bo.