Sos Faenza "A Mestre una domenica no"

"A Mestre non mi è piaciuto niente della mia squadra". Con una sola frase coach Lotesoriere sintetizza i quaranta minuti dei Blacks di sabato scorso, ennesima occasione persa di una stagione che ha già troppi rimpianti. La squadra ha giocato in maniera gagliarda per i primi venti minuti ottenendo anche un vantaggio di oltre dieci punti, poi si è sciolta davanti alla reazione degli avversari, un problema che sta capitando troppo spesso. Di sicuro il tempo per rimediare non manca, perché ci sono ancora 16 partite e in classifica c’è grande equilibrio, ma bisogna trovare presto una soluzione per ridare vigore ad un gruppo che ha perso la fiducia in se stesso quando gioca lontano da casa. Un problema che si è visto chiaramente nelle ultime due settimane a Ravenna e a Mestre e che sembra soltanto di natura mentale, perché banali errori difensivi e offensivi da un gruppo di atleti così esperto non sono giustificabili.

"Ci siamo sfaldati davanti alla prima difficoltà – continua l’allenatore –. Nel primo tempo avevamo trovato un buon vantaggio, ma questa situazione è stata figlia anche del fatto che a Mestre mancavano il playmaker e l’ala forte titolari ed erano senza il capo allenatore. Credevamo di avere lavorato molto durante la settimana per risolvere il problema riguardante l’atteggiamento sbagliato in certi momenti della partita, ma il campo ha detto che non lo abbiamo fatto nella maniera giusta e dunque dobbiamo riprendere con ancora maggiore determinazione e concentrazione". In attesa di sapere se ci saranno novità dal mercato e soprattutto se arriverà l’alapivot Poletti, ora a Roseto, che in tanti accostano a Faenza ormai da diversi giorni (un innesto che sarebbe un vero e proprio colpo visto che è stato il miglior italiano della scorsa A2), i Blacks devono concentrarsi sui prossimi due impegni consecutivi in casa, che dovranno essere sfruttati per ritrovare fiducia e punti in modo da rientrare pienamente nella zona playoff. Domenica al PalaCattani arriverà la Virtus Padova e il mercoledì successivo Taranto. In vista di questo doppio impegno, la società ha istituito una promozione: chi acquisterà il biglietto per il match con Padova entrerà gratuitamente in quello contro Taranto. Il tagliando per la gara contro i veneti si può acquistare su Liveticket e per usufruire dell’omaggio dovrà essere presentato alle casse del PalaCattani il giorno della sfida contro i pugliesi.

Luca Del Favero