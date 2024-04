Spal, serve un sigillo da mettere fuori casa. Quindici punti in 17 gare lontano dal Mazza

Dopo aver ipotecato la salvezza allo stadio Mazza, Antenucci e compagni meditano di chiudere definitivamente i conti lontano da Ferrara. Una vittoria potrebbe non dare la certezza aritmetica di aver tagliato il traguardo perché servirebbero anche alcuni risultati favorevoli dagli altri campi, ma è chiaro a tutti che espugnare Chiavari domenica prossima di fatto significherebbe salvezza. In trasferta quest’anno però le cose sono andate particolarmente male, sia sul fronte delle prestazioni che su quello dei risultati. Anche se il giudizio è viziato dalla gestione Colucci, con la quale lontano da Ferrara la Spal ha racimolato la miseria di quattro punti in nove gare, con un bilancio di zero vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Nella prima fase targata Di Carlo era arrivata una vittoria (sul campo della Juventus Next Gen) e due sconfitte (a Cesena e Recanati).

Da quando il tecnico ciociaro è tornato invece la situazione in trasferta è nettamente migliorata, con due vittorie (contro Pescara e Sestri Levante), due pareggi (contro Fermana e Ancona) e una sconfitta (a Pontedera). Complessivamente quindi mister Di Carlo fuori casa ha ottenuto un bottino dignitoso di 11 punti in otto partite, con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Questa stagione sostanzialmente deludente ha in qualche modo rappresentato il ritorno alla ‘normalità’ in casa Spal, nel senso che dopo due anni anomali i biancazzurri sono tornati a conquistare più punti in casa (25 in 18 gare) che in trasferta (15 in 17 gare). La scorsa stagione Dickmann e compagni ne ottennero 19 al Mazza e altrettanti fuori casa. L’anno precedente – quello terminato con la salvezza della squadra di Venturato – invece la Spal fece addirittura meglio in trasferta (22 punti contro i 20 conquistati davanti al proprio pubblico).

Restano quindi altre due gare lontano da Ferrara per migliorare la media esterna della squadra di Di Carlo, che ieri ha effettuato il secondo allenamento di fila a porte aperte. Come il giorno precedente, sono diversi i giocatori che non stanno lavorando a pieno regime, per fortuna soprattutto a titolo precauzionale. Per i vari Antenucci, Buchel, Maistro e Rao non dovrebbero esserci problemi particolari in vista del prossimo turno di campionato. Purtroppo invece si è nuovamente fermato Carraro, che nel corso della seduta ha avvertito una fitta alla coscia, la stessa che lo aveva costretto a restare ai box nelle ultime gare. Ghiringhelli e Fiordaliso invece si sono allenati regolarmente coi compagni.

Stefano Manfredini