Special Olympics a Sansepolcro: trionfo di sport e inclusione

SANSEPOLCRO"Alla fine abbiamo vinto tutti": questa affermazione della società Dukes Basket, che ha organizzato l’evento, è il miglior compendio del torneo Special Olympics, svoltosi lo scorso fine settimana al palazzetto dello sport di Sansepolcro. Sul parquet si sono sfidati atleti con disabilità e partner di sei squadre: i tedeschi della Pestalozzi Pirates di Rastatt e poi, Montecatini, Lucca, Synergy San Giovanni Valdarno, Città di Castello e i padroni di casa della Dukes, che nella simbolica finale hanno superato il Montecatini. Il dato che conta riguarda la partecipazione: tanto pubblico sugli spalti e nuove amicizie che si sono instaurate, ovvero l’aspetto più bello, che ha ulteriormente condito il successo dell’iniziativa. Due giorni di sport e unione in Valtiberina, che hanno coinvolto al completo anche i ragazzi locali del minibasket.Il maggio intenso della pallacanestro a Sansepolcro, iniziato nel migliore dei modi con la salvezza della formazione maggiore della Romolini Immobiliare nel campionato regionale di Serie C, proseguirà ora con la final four di Coppa Toscana Under 19 Gold, che si conclude oggi a Sansepolcro, mentre il prossimo fine settimana la Dukes Special Olympics sarà impegnata a Roseto degli Abruzzi per le finali nazionali del Centro Italia. E a cavallo fra la fine del mese e l’inizio di giugno (da sabato 21 a lunedì 2) torna il grande appuntamento con il Memorial dedicato alla figura del professor Pellico Barbagli.