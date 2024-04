Spogliatoi. Coach Dell’Agnello:: "Una grande solidità, partita di sostanza»

È ovviamente soddisfatto, Sandro Dell’Agnello. La sua Rbr ottiene una vittoria di cruciale importanza nella corsa ai playoff. "La nostra è stata una partita di una solidità importante contro un avversario molto competitivo e ben allenato – dichiara il coach biancorosso –. Abbiamo sicuramente avuto un piccolo vantaggio in partenza, visto che Kennedy non è stato della partita, però purtroppo anche noi abbiamo perso un uomo di rotazione come Masciadri. In generale direi che abbiamo fatto una partita sostanziosa contro una squadra che a me piace tantissimo per come sta in campo e per i giocatori che ha. L’unica nota negativa sono le dieci palle perse del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio da quel punto di vista e la partita è stata indirizzata sui nostri binari. Non ci siamo mai disuniti e c’è stata grande personalità in una gara complicata. Per finire ringrazio i tifosi che sono venuti a sostenerci, ci vediamo al Flaminio".