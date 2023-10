Spogliatoi. Furlani: "Si è vista una solidità mentale che prima non c’era»

"Il plauso va alla squadra, è un periodo difficile perché ci stiamo allenando con delle defezioni, una prestazione del genere non era scontata". Coach Furlani applaude i suoi dopo la vittoria con Pizzighettone, due punti fondamentali arrivati grazie a un grande primo tempo e a una ripresa in cui Ferrara ha saputo soffrire. "Si è vista tutta la precarietà del nostro momento – spiega l’allenatore –, gli ultimi due quarti non sono stati figli dei primi due, dove si è vista una pallacanestro divertente, interessante e coinvolgente. C’è stato poi un indubbio calo, abbiamo subito la fisicità dei nostri avversari, ma fortunatamente è venuta fuori una solidità mentale che a inizio campionato era cosa rara. Chi vive quotidianamente il palazzetto conosce la fatica che stiamo facendo nell’allenarci, ora sarebbe importante andare a vincere a Fidenza, mi auguro che la squadra non sia la stessa che ha perso a Bologna e a Cervia".