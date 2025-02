Squadra sconfitta e contestata. Tira aria pesante in casa Vigevano. Pansa annulla i 4 giorni di riposo

Tutti al lavoro, senza un giorno di sosta. La sconfitta interna di domenica contro Cento, sfida che la Elachem Vigevano era chiamata a vincere per continuare la corsa verso la salvezza evitando il playout, ha lasciato il segno. Pur senza Taflaj, convocato dalla Nazionale albanese e gli infortunati Raspino e Strautmanis (visite di controllo a fine settimana), coach Lorenzo Pansa cambiato i piani. "Era previsto che la squadra avesse quattro giorni di riposo – spiega – visto lo spostamento delle partite di domenica e mercoledì, invece da martedì siamo tornati in palestra. Lavoreremo anche nel fine settimana, con l’eccezione di mezza giornata di riposo sabato. Il tutto a porte chiuse. Una situazione che non ho mai vissuto nella mia carriera – continua il coach ducale –, ma necessaria. La squadra si deve focalizzare solo sul prossimo obiettivo: battere Piacenza nella trasferta del 26 febbraio".

Domenica hanno lasciato il segno anche i fischi del pubblico. "Abbiamo offerto una prova non all’altezza – taglia corto Pansa – sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e lo faremo in questi giorni". Le due sfide-chiave, previste per la prossima settimana, in trasferta a Lecce contro Nardò e in casa con Orzinuovi, sono scivolate oltre la metà di marzo. E per nessuna ragione i ducali possono pensare di lasciarsele sfuggire.

Umberto Zanichelli