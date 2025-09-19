Stagione al via, Musso avverte Forlì: "Cremona e Ruvo? State attenti"

Bernardo Musso, 39 anni, guardia di Ruvo di Puglia, è un giocatore argentino con cittadinanza italiana che vanta una lunga esperienza in serie A2. La scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della storica promozione della squadra barese, dotato di un buon tiro dalla lunga distanza. Ha militato anche a Forlì, indossando la maglia biancorossa nel torneo 2012/2013, mentre due anni fa era alla Juvi Cremona, prossimo avversario dell’Unieuro domani sera nella prima giornata di campionato.

Musso, partiamo dai ricordi della sua esperienza in Romagna. "Eravamo in A2 e raggiungemmo i quarti di finale dei playoff, con coach Sandro Dell’Agnello. È stato un periodo bello, pieno di emozioni, in un ambiente in cui mi sono trovato subito bene. Forlì è una piazza storica per il basket e in quella stagione avevamo Terrence Roderick, ma anche italiani di valore come Amedeo Tessitori e Stefano Borsato: insomma eravamo un gruppo con buoni giocatori e tifosi appassionati".

Com’è stato invece il periodo che ha trascorso alla Juvi Cremona, dove ha rescisso il contratto a stagione in corso? "Un’esperienza molto breve, anche perché a marzo 2024, d’accordo con la società, ho preferito lasciare la Lombardia per andare a Cento che mi aveva cercato con molto interesse".

Che tipo di formazione incontreranno Riccardo Tavernelli e compagni nella trasferta che apre la nuova stagione? "Rispetto a due anni fa la squadra è cambiata molto, con diversi elementi nuovi, ma la guida tecnica è ancora quella di coach Luca Bechi: un allenatore capace di trasmettere grinta e personalità ai suoi giocatori. Inoltre il palasport di Cremona sarà sicuramente caldo: insomma per Forlì non sarà una partita semplice. In più il debutto in campionato è sempre un’incognita, con valori tecnici ancora inespressi e un’amalgama da migliorare".

Invece, alla seconda giornata di campionato, sarà proprio lei a fare visita ai biancorossi. "E per noi sarà sicuramente un match impegnativo contro una squadra forte ed esperta. Reduci da un’entusiasmante promozione, la prima in A2 per Ruvo di Puglia, quest’anno affronteremo tutta un’altra dimensione e dovremo calarci in fretta nella categoria. Ci aspettano infatti partite complicate sia a livello tecnico che agonistico e per cercare di raggiungere una salvezza tranquilla dovremo stare uniti e lavorare duramente".

In chiusura, quali saranno le favorite nella lotta per i primi posti della classifica? "Sarà un torneo molto equilibrato. Ora non vedo una squadra in grado di dominare il campionato. Potrei dire Brindisi e Scafati che hanno roster importanti, ma sono diverse le squadre con talento, esperienza e fisicità in grado di indirizzare le partite nei momenti decisivi".

Gianni Bonali