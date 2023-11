Stamura, tenta la sorpresa. Arriva la favola Pisaurum

di Andrea Pongetti

Stamura, devi provarci. La giovane squadra di coach Petitto torna oggi al PalaRossini per affrontare il Pisaurum Pesaro nell’ottava giornata di serie B Interregionale. Si gioca alle 19 (con ingresso come sempre gratuito) agli ordini degli arbitri Di Santo di Chieti e Pratola di Francavilla a Mare. C’è da interrompere una lunga serie di sconfitte consecutive, ben sei e bisogna pure cancellare il brutto ko della settimana scorsa a Castelraimondo, dove contro un Matelica più forte non c’è stata mai partita. In questo primo scorcio di stagione, la Stamura, da molti addetti ai lavori accreditata come formazione più debole del girone E, quantomeno perché unica composta da soli under, ha in realtà dimostrato di saper essere competitiva e in casa ha giocato alla pari davvero con tutti, palesando invece decisamente più difficoltà in trasferta. L’auspicio è ritrovare la Stamura versione PalaRossini, contro un Pisaurum che, partito con l’obiettivo salvezza, sta andando oltre le previsioni ed è già a quota 8 in classifica, nel gruppo delle terze a inseguire Matelica e Bramante, in testa a 12. Squadra da trasferta quella pesarese di coach Surico: è tornata con i 2 punti da due dei suoi tre viaggi lontano da casa. In settimana intanto l’under 19 stamurina, composta dagli stessi giocatori che partecipano alla B Interregionale, ha subito la prima sconfitta stagionale cadendo a Baia Flaminia contro la Vuelle Pesaro 91-62.